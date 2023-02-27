Длительней задержки, больше потери: генерал раскритиковал Запад за неспешную передачу оружия Украине

ВСУ так или иначе добьются успеха, говорит генерал.

Война в Украине может закончиться в этом году, но если партнеры Киева обеспечат ВСУ современным эффективным вооружением.

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"Будет поставка вооружений – будет наша общая победа, в том числе в пользу Европы и Америки. Если нет, это ляжет тяжелым бременем и на Украину и ее народ, и на наших союзников", — заявил Романенко.

В то же время он упрекнул страны Запада за промедление с оружием осенью. А оккупанты использовали это промедление для наступления на востоке.

Генерал выразил убеждение, что так или иначе ВСУ добьются успеха, но чем дольше Украина будет ожидать поставок вооружения, тем большие человеческие и территориальные потери будет нести.

Конгресс продолжает призывать администрацию президента США Джо Байдена передать Киеву истребители F-16, которые могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

Как через год изменилась помощь Запада Украине и чего ожидает Киев в последующие месяцы, читайте пояснения WSJ здесь.

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