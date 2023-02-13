"Большие события" на годовщину вторжения: Кулеба анонсировал новые санкции против РФ

Глава МИД Украины объяснил, что имел в виду, заявив о "больших событиях для РФ", которые произойдут 23-24 февраля.

Министр иностранных дел Украины заявил, что ближе к годовщине начала полномасштабной войны, 24 февраля, произойдут события, которые станут четким сигналом для президента РФ Владимира Путина.

В частности, следует ожидать и новых санкций, сообщил глава украинской дипломатии в эфире телемарафона.

"В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира произойдут разные события, которые станут четким сигналом Путину: если ты играешь в войну на истощение, и думаешь, что время на твоей стороне, ты очень ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь...", — заявил Кулеба.

В разных странах и институциях объявят санкции против РФ "к 24 февраля", и это также будет частью сигнала, отметил он.

Напомним, Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" на годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза на прошлой неделе огласил перечень пожеланий касательно новых поставок вооружений.

Санкции против России, жизнь после войны и репарации Украины - Мельник, Зеркаль и Фесенко

Читайте также: