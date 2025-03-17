Согласно исследованию, 61% зарегистрированных избирателей больше симпатизируют Украине, тогда как только 2% выразили поддержку России.

Большинство американских избирателей выражают поддержку Украине в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты нового национального опроса NBC News.

Согласно исследованию, 61% зарегистрированных избирателей больше симпатизируют Украине, тогда как только 2% выразили поддержку России. В то же время 35% респондентов заявили, что не имеют особых симпатий ни к одной из сторон, а еще 2% не определились.

Как американцы оценивают позицию Трампа?

Когда избирателей спросили, на чьей стороне симпатии президента США Дональда Трампа, 49% избрали Россию, 40% считают, что он не поддерживает ни одну из сторон, а лишь 8% заявили, что Трамп симпатизирует Украине. Еще 3% затруднились дать четкий ответ.

Сам Трамп ранее заявлял, что не поддерживает ни одну из сторон, отмечая в феврале: "Если бы я не поддержал их обеих, у вас никогда не было бы соглашения".

Кого больше поддерживают американцы?

Опрос показал, что наибольшую поддержку Украине выражают демократы (88%) и независимые избиратели (59%). Также среди тех, кто больше симпатизирует Украине, преобладают люди с более высоким уровнем образования и дохода.

При этом, независимо от пола, возраста и расы, большинство опрошенных склоняются на сторону Украины, хотя среди испаноязычных избирателей мнения разделились почти поровну.

Как реагируют республиканцы?

Опрос показал раскол среди республиканцев. В общей сложности 57% избирателей от Республиканской партии заявили, что не поддерживают ни одну из сторон.

Однако позиция республиканцев меняется в зависимости от уровня образования. Так, 53% республиканцев с высшим образованием заявили, что больше симпатизируют Украине, в то время как 62% республиканцев без высшего образования заявили, что их поддержка не принадлежит ни одной стране.

Относительно отношения к Трампу, 70% республиканцев считают, что он не симпатизирует ни одной из сторон, 14% сказали, что он поддерживает Россию, а 13% – что он симпатизирует Украине.

Ранее сообщалось, что более половины американцев считают, что президент Дональд Трамп "слишком тесно связан с Россией".