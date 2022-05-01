Большинство без рук и ног: в Калининградскую область в РФ с Украины свозят погибших и раненых оккупантов

Большинство без рук и ног: в Калининградскую область в РФ с Украины свозят погибших и раненых оккупантов

В Калининградскую область везут оккупантов, которые успели немного повоевать в Украине.

В регион поступают тела погибших военнослужащих 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) из состава Балтийского флота после участия в специальной военной операции на территории Украины.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжело раненых (большинство без конечностей). Кроме этого, по имеющейся информации, 28 апреля во время ведения боевых действий в Харьковской области погибли 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, поскольку нет возможности эвакуировать из состава 11 армейского корпуса", — сообщил журналист.

Напомним, что в Харьковской области подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулине) понесут потери. ВСУ уничтожили реактивную артиллерийскую батарею из 9К57 "Ураган".

Также наемники ППК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцы" получили на орехи от украинских защитников и направили пятками.

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