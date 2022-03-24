Большинство депутатов Энергодарского горсовета сложили полномочия, чтобы их голоса не использовали под давлением

Большинство депутатов Энергодарского горсовета сложили полномочия, чтобы их голоса не использовали под давлением

Депутаты продолжат заниматься общественной работой и заниматься потребностями граждан, проживающих в их округах и за их пределами.

Депутаты Энергодарского городского совета 8-го созыва от политических партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За Будущее", "Новая политика" и часть депутатов от бывшей партии "ОПЗЖ" сдали свои полномочия.

Все заявления направлены в соответствующий орган, сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Это решение депутаты разных фракций объясняют "невозможностью добросовестно и эффективно, в рамках действующего законодательства Украины, выполнять свои обязанности". Депутаты взволнованы тем, что их голоса могут быть использованы по принуждению — для создания любых незаконных "народных республик" на территории Энергодара под управлением страны-агрессора.

По словам Орлова, все депутаты, сложившие свои полномочия, в дальнейшем продолжат заниматься общественной работой и заботиться о нуждах граждан, проживающих на их округах и за их пределами.

Относительно финансирования защищенных статей расходов (заработная плата работникам коммунальных предприятий и бюджетной сферы, коммунальные услуги): оно и дальше будет осуществляться при работе Государственного казначейства Украины.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта 2022 года все четыре атомные электростанции Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, обеспечивая необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах нормы.

Оккупанты похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка.

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