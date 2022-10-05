Большинство европейцев высказались за вступление Украины в ЕС – опрос

Большинство жителей Европы выступает за присоединение Украины к ЕС.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана, пишет Bild.

66% опрошенных европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. За присоединение Украины к Евросоюзу высказались 84% респондентов, в Германии и Франции – 60%.

В июне этого года уровень поддержки украинских беженцев был 80%, но это на 5% меньше, чем в марте.

Несколько снизился уровень поддержки украинцев на 6% в Польше, 7% — в Нидерландах и 8% — во Франции.

Напомним, что Финляндия готовит очередную девятую партию военной помощи Украине.