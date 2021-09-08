"Большинство карантинных мероприятий не будет применяться к вакцинированным от COVID-19": Ляшко объяснил нюансы

"Большинство карантинных мероприятий не будет применяться к вакцинированным от COVID-19": Ляшко объяснил нюансы

Также министр назвал условие работы учебных заведений в "желтой" зоне.

Эпидситуация в Украине прогнозируемо ухудшается. Сейчас зафиксировано превышение общенационального индикатора положительных тестов среди всех протестированных. Также есть тенденция к увеличению госпитализаций пациентов с COVID-19, в то же время ситуация не является критической.

Об этом в среду, 8 сентября, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

"Следуя практике европейских стран, а также США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями карантинных норм, чтобы придерживаться баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием ", — отметил он.

По словам Ляшко, большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы, или посетители этих заведений, или различных сфер экономики.

В частности для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" уровня потребуется полный курс прививок.

Так, например, по словам Ляшко, работа учебных заведений в "желтом" уровне эпидемической опасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогов документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой.

"И только, когда это постановление вступит в силу, а это, как минимум, 7 дней с момента ее рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), где рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории всей страны. До того времени все, в том числе учебные заведения продолжают работать по правилам "зеленого" уровня, несмотря на количество вакцинированных работников педагогического состава ", — резюмировал глава Минздрава.

Напомним:

Усилить карантин в Украине могут уже со следующего понедельника, 13 сентября. МОЗ уже подал в Кабмин инициативу по переводу Украины в "желтую" зону карантина.

МОЗ уже подал в Кабмин инициативу по переводу Украины в "желтую" зону карантина. Что будет запрещено в регионах, в случае введения "желтой" зоны карантина — в нашем материале.

Коронавирус в Украине: Минздрав предложил перевести страну в "желтую" карантинную зону

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