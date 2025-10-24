ТСН в социальных сетях

Украина
654
1 мин

Большинство контента о "бусификации" ТЦК создано с помощью ИИ — нардеп Потураев

Нардеп Потураев убежден, что видео о «бусификации» ТЦК — это ИПСО и дипфейки, созданные ИИ, почти все ролики являются подделками, снятыми не в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Никита Потураев

Нардеп Никита Потураев / © УНИАН

Распространенные в социальных сетях видео, на которых якобы сотрудники ТЦК принудительно задерживают граждан («бусифицируют»), преимущественно являются российской информационно-психологической операцией (ИПСО) и подделками.

Об этом заявил Никита Потураев, народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, в интервью изданию «Телеграф».

Анализ контента показал массовые подделки

Никита Потураев признал, что частные случаи нарушения законодательства случаются, и ответственные за это лица несут наказание. Однако, по его мнению, общая картина, которую рисует вирусный контент, ошибочна.

Нардеп сослался на данные мониторинга общественных организаций, использовавших искусственный интеллект для анализа видео о ТЦК.

«Выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки. И это проблема», — подчеркнул Потураев.

Ранее ТСН.ua писал об ужасной трегедии, когда в Киеве умер 43-летний мужчина Роман Сопин, который впал в кому после ВЛК и «бусификации».

654
