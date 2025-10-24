- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 654
- Время на прочтение
- 1 мин
Большинство контента о "бусификации" ТЦК создано с помощью ИИ — нардеп Потураев
Нардеп Потураев убежден, что видео о «бусификации» ТЦК — это ИПСО и дипфейки, созданные ИИ, почти все ролики являются подделками, снятыми не в Украине.
Распространенные в социальных сетях видео, на которых якобы сотрудники ТЦК принудительно задерживают граждан («бусифицируют»), преимущественно являются российской информационно-психологической операцией (ИПСО) и подделками.
Об этом заявил Никита Потураев, народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, в интервью изданию «Телеграф».
Анализ контента показал массовые подделки
Никита Потураев признал, что частные случаи нарушения законодательства случаются, и ответственные за это лица несут наказание. Однако, по его мнению, общая картина, которую рисует вирусный контент, ошибочна.
Нардеп сослался на данные мониторинга общественных организаций, использовавших искусственный интеллект для анализа видео о ТЦК.
«Выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки. И это проблема», — подчеркнул Потураев.
Ранее ТСН.ua писал об ужасной трегедии, когда в Киеве умер 43-летний мужчина Роман Сопин, который впал в кому после ВЛК и «бусификации».