"Большинство людей сидят в подвалах": оккупанты бомбят Казацкое и Шилово на Херсонщине

Оккупанты не останавливаются.
Оккупанты бомбят Казацкое и Шилово на Херсонщине. Мэр города Берислав Александр Шаповалов, рассказал "Суспільне", что оккупанты пошли в сторону Шиловой Балки.
Местный житель Казацкого Юрий, по телефону рассказал, что Казацкое и Шилово бомбят, идет наступление.
"Очень сильно бомбят. Это война. Мы в подвалах сидим. У нас знакомая оттуда уехала. Каменка, Шилово конкретно. Таврийск под контролем России. ГЭС тоже под Россией, вот же хотят отбить. полностью засыпана, основа все там. Нагнали танков, в Новой Каховке почти по каждой улице стоят. Все готовы", — говорит мужчина.
Жительница Таврийска также рассказала, что их город под контролем российских войск.
"Хотят отбить, нагнали танков, ГРАДы. Почти на всех улицах Новой Каховки стоит вражеская техника. Вчера летали вертолеты, самолеты. В Новой Каховке стоят БТРы, ГРАДы, у Мичурина тоже стоят. В окрестностях Таврийска огородами идут танки., большинство сидят в подвалах", – говорит женщина.
Отметим также:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.