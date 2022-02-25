"Большинство людей сидят в подвалах": оккупанты бомбят Казацкое и Шилово на Херсонщине

"Большинство людей сидят в подвалах": оккупанты бомбят Казацкое и Шилово на Херсонщине

Оккупанты не останавливаются.

Оккупанты бомбят Казацкое и Шилово на Херсонщине. Мэр города Берислав Александр Шаповалов, рассказал "Суспільне", что оккупанты пошли в сторону Шиловой Балки.

Местный житель Казацкого Юрий, по телефону рассказал, что Казацкое и Шилово бомбят, идет наступление.

"Очень сильно бомбят. Это война. Мы в подвалах сидим. У нас знакомая оттуда уехала. Каменка, Шилово конкретно. Таврийск под контролем России. ГЭС тоже под Россией, вот же хотят отбить. полностью засыпана, основа все там. Нагнали танков, в Новой Каховке почти по каждой улице стоят. Все готовы", — говорит мужчина.

Жительница Таврийска также рассказала, что их город под контролем российских войск.

"Хотят отбить, нагнали танков, ГРАДы. Почти на всех улицах Новой Каховки стоит вражеская техника. Вчера летали вертолеты, самолеты. В Новой Каховке стоят БТРы, ГРАДы, у Мичурина тоже стоят. В окрестностях Таврийска огородами идут танки., большинство сидят в подвалах", – говорит женщина.