"Большинство не подлежит восстановлению": с начала войны в Харькове повреждено более 2 тыс. домов

"Большинство не подлежит восстановлению": с начала войны в Харькове повреждено более 2 тыс. домов

Число повреждений растет.

С начала российской войны, 24 февраля, оккупанты страны-агрессора повредили в Харькове 2055 зданий.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Впрочем, это количество не окончательно. С каждым днем она растет, подчеркнул мэр. Ведь обстрелы армией русской Федерации не прекращаются.

"Есть разные разрушения, разрушения жилого фонда, общественных зданий. На сегодняшний день 2055 зданий и сооружений разрушены. Большинство из них не подлежат восстановлению. Есть районы, где обстрелы ведутся постоянно. Там уже от жилых домов вообще ничего не осталось", — сказал Терехов.

Как сообщалось, Зеленский назвал последствия для России из-за разрушения и сожжения Харькова. Таких разрушений, которые наносят российские оккупанты, в городе не было последних 80 лет.

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