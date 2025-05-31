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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Большинство "новостей" об инцидентах с ТЦК – манипуляция: заявление военных

ОК "Пивнич" приводят статистику – за май там всего семь подтвержденных инцидентов, а 68 – фейки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Мобилизация.

Мобилизация.

В течение мая зафиксировали информацию о 68 инцидентах с участием военных ТЦК и СП. Большинство сообщений носят манипулятивный характер

Об этом сообщили ОК "Пивнич".

"Большинство этих сообщений носят манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", - отмечают в оперативном командовании.

В ОК заявляют, что контроль над действиями военнослужащих ТЦК продолжается непрерывно, а информация о возможных нарушениях тщательно проверяется.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На этом фоне в стране ужесточаются мобилизационные меры. Однако частные случаи вызвали общественный резонанс и критику. В то же время, военкоматы утверждают, что действуют в правовом поле, а часть информации является следствием враждебных информационных атак.

Как сообщалось, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин объяснил, почему работников ТЦК не будут переводить в боевые бригады. По его словам, 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, большинство женщин — не военнослужащие, а работники Вооруженных сил Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
86
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