Большинство "новостей" об инцидентах с ТЦК – манипуляция: заявление военных

Мобилизация.

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В течение мая зафиксировали информацию о 68 инцидентах с участием военных ТЦК и СП. Большинство сообщений носят манипулятивный характер

Об этом сообщили ОК "Пивнич".

"Большинство этих сообщений носят манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", - отмечают в оперативном командовании.

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В ОК заявляют, что контроль над действиями военнослужащих ТЦК продолжается непрерывно, а информация о возможных нарушениях тщательно проверяется.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На этом фоне в стране ужесточаются мобилизационные меры. Однако частные случаи вызвали общественный резонанс и критику. В то же время, военкоматы утверждают, что действуют в правовом поле, а часть информации является следствием враждебных информационных атак.

Как сообщалось, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин объяснил, почему работников ТЦК не будут переводить в боевые бригады. По его словам, 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, большинство женщин — не военнослужащие, а работники Вооруженных сил Украины.

Дата публикации 08:18, 30.05.25 Количество просмотров 247 В Каменце-Подольском 100 человек заблокировали авто ТЦК