Суббота будет с грозами и порывистым ветром: прогноз погоды в Украине на выходные, 14-15 мая

Суббота будет с грозами и порывистым ветром: прогноз погоды в Украине на выходные, 14-15 мая

В субботу, 14 мая, во многих регионах Украины будут идти кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, воскресенье будет солнечным.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 14 мая ночью в стране, кроме северо-восточной части, днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (ночью и утром в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами значительные дожди), на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в западных, северных и большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге Одесской области до 16°, днем в Украине 19-24°, на юге до 27°.

В воскресенье, 15 мая, в Украине будет преимущественно сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 17-22°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

14-16 мая в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 14 мая ночью и утром будет идти кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°. 15 мая будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

14-16 мая в столице и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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