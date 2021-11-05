Большинство областей "красные": в каких карантинных зонах находятся регионы Украины

По состоянию на 5 ноября всего три области с "желтым" уровнем эпиднебезопасности.
В Украине по состоянию на 5 ноября три области находятся в "желтой" зоне, шесть — в "оранжевой", 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки в Украине от COVID-19 умерли около 700 человек: статистика на 5 ноября
Так, "желтыми" сейчас являются Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области. К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Красных" регионов, к сожалению, больше всего:
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.
Преодолеть пандемию помогут вакцины против коронавируса. В этом контексте глава Минздрава Виктор Ляшко призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались.
Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.