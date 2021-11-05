Большинство областей "красные": в каких карантинных зонах находятся регионы Украины

По состоянию на 5 ноября всего три области с "желтым" уровнем эпиднебезопасности.

В Украине по состоянию на 5 ноября три области находятся в "желтой" зоне, шесть — в "оранжевой", 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Так, "желтыми" сейчас являются Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области. К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Красных" регионов, к сожалению, больше всего:

г. Киев Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.

Преодолеть пандемию помогут вакцины против коронавируса. В этом контексте глава Минздрава Виктор Ляшко призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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