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Большинство областей "красные": в каких карантинных зонах находятся регионы Украины

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Большинство областей "красные": в каких карантинных зонах находятся регионы Украины

УНИАН

По состоянию на 5 ноября всего три области с "желтым" уровнем эпиднебезопасности.

В Украине по состоянию на 5 ноября три области находятся в "желтой" зоне, шесть — в "оранжевой", 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Так, "желтыми" сейчас являются Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская области. К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Красных" регионов, к сожалению, больше всего:

  1. г. Киев
  2. Днепропетровская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Запорожская,
  6. Ивано-Франковская,
  7. Киевская,
  8. Луганская,
  9. Львовская,
  10. Николаевская,
  11. Одесская,
  12. Ровенская,
  13. Сумская,
  14. Херсонская,
  15. Хмельницкая,
  16. Черниговская области.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.

Преодолеть пандемию помогут вакцины против коронавируса. В этом контексте глава Минздрава Виктор Ляшко призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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