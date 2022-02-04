Большинство областей — "оранжевые": Минздрав обновил зоны карантина

"Красная" зона действует в двух областях.

В Украине по состоянию на 4 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне, еще 20 областей и Киев — в "оранжевой" зоне, две — в "желтой".

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" на сегодняшний день являются город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.

Министерство здравоохранения Украины

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировали рекорд за все время пандемии - более 43 тысяч COVID-случаев в сутки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: