Отключение света / © ТСН.ua

В большинстве регионов Украины до конца недели введены три очереди потребителей, по которым будут проходить плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Это значит, что украинцы могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

В Укрэнерго отмечают, что прогнозировать ситуацию заранее сейчас чрезвычайно сложно, поскольку украинская энергетическая система ежедневно испытывает российские удары.

«Три очереди графиков почасовых отключений — это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых хуже», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавляют, что интенсивность и продолжительность отключений могут изменяться в зависимости от масштаба новых атак, состояния сети и уровня потребления.

Ранее сообщалось, что энергетики фиксируют резкое увеличение аварийных ситуаций в сетях — в основном из-за перегрузок от бытовых приборов.

Мы ранее информировали, что, несмотря на продолжающееся восстановление энергосистемы, режим ограничений электропотребления будет оставаться, но может стать короче, если ПВО будет эффективно отражать вражеские атаки.