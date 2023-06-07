Большинство областей покроют грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 8 июня

В Украине в четверг, 8 июня, в ряде областей прогнозируют дожди. На западе будет сильный ветер – до 15-18 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет переменная облачность. На западе местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будут кратковременные дожди, а местами — с грозами. Остальные территории страны осадки минуют. Днем в западных областях местами порывы ветра составят 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве областей Украины будет 12-17 ° тепла. Днем в Украине столбики термометров поднимутся 23-28°. На западе и севере будет немного прохладнее – +19-24°. На высокогорье Карпат ночью температура воздуха будет +7-12 °, а днем — 13-18 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В области 8 июня переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер преимущественно северо-восточный – 5-10 м/с.

В Киевской области ночью прогнозируют 12-17 ° тепла, а днем воздух прогреется до +19-24 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +14-16 ° тепла. Днем – до 24° тепла.

Как сообщалось, в Киеве 13 мая произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха из-за отметки в +15 градусов. Именно поэтому в столице началось метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 116 дней.

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