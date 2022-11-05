Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине II — мэр

В Одессе большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Учредителям Одессы".

Об этом в Facebook сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Итак, голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", — сообщил он.

По словам Труханова, следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета.

"Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения", — отметил он.

Труханов подчеркнул, что лично он будет голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого рассказывал несколько месяцев назад.

Отметим, летом была зарегистрирована петиция по памятнику "Основателям Одессы", больше известному как памятник Екатерине II, где предлагался его снос. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Мэр Одессы Геннадий Труханов в августе заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

Напомним, на днях в Одессе на голову памятника российской императрице Екатерине II надели красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок из веревки. Неизвестные в Одессе напомнили, как именно Екатерина II относилась к Украине и ее гражданам – как палач.

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