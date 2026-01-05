Большинство поляков не считают отношения с Украиной партнерскими: новые данные опроса

60% поляков не считают отношения с Киевом партнерскими / © Associated Press

Почти 60% поляков согласны со своим президентом Каролем Навроцким, что отношения с Украиной не базируются на партнерстве.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного SW Research по заказу Rzeczpospolita, сообщает Belta.

Согласно опросу, 25% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 15,2% опрошенных поляков избрали вариант «трудно сказать».

Отметим, что социологический опрос SW Research проводился 16-17 декабря 2025 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей от 18 лет. Выборка была создана по системе случайных квот.

Напомним, 15 декабря 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska заявил, что «отношения между Украиной и Польшей нельзя назвать партнерскими, поскольку Киев игнорирует важные для поляков вопросы». Он считает эксгумацию на Волыни важным вопросом, но для украинской стороны она даже не является предметом реального рассмотрения.

В то же время , Навроцкий требует от Киева завершения «старых дел» в обмен на партнерство с Польшей. Президент Польши заявил, что настоящее партнерство с Украиной невозможно без решения сложных вопросов, которые уже давно «лежат на столе».