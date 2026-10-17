Большинство ракет пошли на Ближний Восток: где Украина будет искать защиту от баллистики

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Большинство американских ракет PAC-2 и PAC-3 направились на Ближний Восток. В настоящее время Украина нуждается в дополнительной помощи для защиты от воздушных атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

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По его словам, Украине необходим отдельный пакет противовоздушной обороны от европейских и других партнеров. В то же время, говорит Зеленский, союзники знают, какие объемы вооружения Киев получает через механизм PURL и понимают потребность в дополнительных поставках.

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«Мы понимаем, у каких стран есть достаточное количество, чтобы предоставить Украине эту поддержку. Я очень рассчитываю на это», — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами постепенно продвигается в работе над антибаллистической системой FREJYA. Однако ее разработка требует времени.

Кроме того, у Украины есть контракты с Германией на 2027–2028 годы. По замыслу, нынешние потребности в противовоздушной обороне должны покрыть помощь партнеров, а затем к ней присоединятся немецкие поставки и система FREJYA.

PAC-2 и PAC-3 — это ракеты-перехватчики американского зенитного ракетного комплекса Patriot, предназначенные для уничтожения воздушных угроз:

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PAC-2 способны перехватывать самолеты и крылатые ракеты;

PAC-3 специализируются на поражении баллистических ракет и уничтожают цель прямым столкновением.

Для Украины эти боеприпасы особенно важны, ведь Patriot является одним из ключевых средств защиты от российских баллистических ракет, сложно перехватить другими системами ПВО.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что у государства большой дефицит ракет к системам ПВО Patriot. Киев продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи партнеров, но, по словам президента, Украина « не является приоритетом номер один относительно выделения PAC2, PAC3».

В то же время The Telegraph пишет о том, что Испания и Греция. отказываются отдать ракеты в Patriot. В частности, идет речь по цели, срок годности которых скоро истечет. В частности, Афины имеют по меньшей мере 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (23 года) подходит к концу.

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