Большинство регионов "красные": в каких зонах оказались области 31 октября

"Желтых" областей в Украине почти не осталось.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 31 октября уже 15 областей и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. "Оранжевыми" сейчас остались восемь областей, "желтых" — две.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:

Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская

К "оранжевой" зоне относятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области, а также Киев. "Желтыми" остаются только две области: Закарпатская и Кировоградская.

Следует отметить, что 1 ноября Киев переходит в "красную" зону и усиливает ограничения. Что будет запрещено с 1 ноября, читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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