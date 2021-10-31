Большинство регионов "красные": в каких зонах оказались области 31 октября

"Желтых" областей в Украине почти не осталось.
В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 31 октября уже 15 областей и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. "Оранжевыми" сейчас остались восемь областей, "желтых" — две.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская
К "оранжевой" зоне относятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области, а также Киев. "Желтыми" остаются только две области: Закарпатская и Кировоградская.
Следует отметить, что 1 ноября Киев переходит в "красную" зону и усиливает ограничения. Что будет запрещено с 1 ноября, читайте здесь.
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