Большинство регионов накроют дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 декабря

Карпаты будет засыпать снегом.

В воскресенье, 12 декабря, в Украине будет теплая, но в большинстве областей богатая на осадки погода.

Также читайте В феврале в Украину может прийти весна: неожиданный прогноз погоды на зиму

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем около 0°, днем в Хмельницкой области 5-7° тепла, в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем 1-6° мороза. В Житомирской, Винницкой, Одесской, днем и в Киевской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью и днем 2-7° тепла, в южных областях днем 7-12°, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве 12 декабря днем будет идти дождь. Температура ночью и днем 4-6° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

Читайте также: