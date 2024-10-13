Большинство регионов Украины накроют дожди: синоптики обновили прогноз на 13 октября

Сегодня, 13 октября, украинцев ожидается дождливая погода. По прогнозам синоптиков, ночью и днем ожидается переменная облачность.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 5-11°C, на юге страны до 14°C. Днем воздух прогреется до 15°C, а на юге и в Крыму будет теплее – 17°C.

В Киевской области ожидается слабый дождь и облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 6-8°C, а днем поднимется до 12-14°C.

В Киеве ночью ожидается около 7°C, а днем — 12°C.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в Украине.

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