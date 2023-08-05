Большинство стран найдет свои праматические интересы: нардеп о мирном саммите в Саудовской Аравии

Предложения Украины, сегодня обсуждаемые в Саудовской Аравии, касаются не только европейского континента. Речь идет о мировой безопасности.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по внешней политике на международном сотрудничестве Арсений Пушкаренко в эфире телемарафона.

"Все пойдут на наши предложения"

По его мнению, большинство стран мира найдет в этой формуле мира свои прагматические интересы.

"Сегодня и война, которая идет в Украине, затрагивает практически весь мир. Я убежден, что нам удастся привлечь максимальное количество стран для выполнения всех десяти пунктов", — подчеркнул Пушкаренко.

Он добавил, что есть пошаговость выполнения этих пунктов и сегодня мы переходим от работы с дипломатическим корпусом в Украине к работе советников национальной безопасности, политических мировых советников. Осенью ожидается мировой форум, призванный развязать и закончить войну в Украине. Между этими двумя форумами в течение 2023-2024 годов предусмотрено десять секций.

"Я убежден, что в каждом из тех десятки пунктов присоединятся на разных уровнях ты или другие страны. И именно каждая из этих секций будет соответствовать вызовам и решению вызовов, связанных с войной. И Китай, и ЮАР, и Бразилия, которые исходили со своими инициативами по урегулированию, они согласятся на наши предложения. Мы учтем сегодня разные предложения и они лягут в основу именно нашей формулы мира", – подчеркнул Пушкаренко.

Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине. Во время него чиновники примерно из 40 стран, за исключением РФ, будут говорить о вариантах прекращения вторжения России в Украину. Первые детали – в материале.

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