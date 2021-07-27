Большинство украинцев не согласны с заявлением Путина об "одном народом с россиянами" — опрос

Большинство украинцев не согласны с заявлением Путина об "одном народом с россиянами" — опрос

Большинство опрошенных признают, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия.

55 процентов граждан Украины не согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что якобы "россияне и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

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"Большинство опрошенных (55 процентов) не согласились с недавним заявлением президента России Путина, что "россияне и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41 процент — с этим согласны", — говорится в сообщении.

Среди тех, кто согласен со словами президента страны-агрессора в основном — электорат "Оппозиционного платформы", партий Евгения Мураева и Анатолия Шария. Тезис про "один народ" больше поддерживают жители восточных и южных областей, а также верующие Украинской православной церкви Московского патриархата.

Социологическая группа "Рейтинг"

Подавляющее большинство опрошенных также отказались признать Россию наследницей Киевской Руси — 75% опрошенных ответили, что наследница — Украина. По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос более чем в три раза.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более двух процентов.

Напомним:

Президент России Владимир Путин 12 июля в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней "Прямой линии" о том, что "россияне и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение с "методичек" российской пропаганды. Подробности пропагандистской статьи Путина читайте по этой ссылке.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пропагандистскую статью Владимира Путина об Украине, иронично заявив, что его российский коллега провел "глубокую работу" и "потратил много времени" на нее.

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