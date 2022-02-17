Большинство украинцев не верят в полномасштабное нападение России — опрос

При этом 20,4% респондентов выразили мнение, что вторжение России в Украину все же состоится.

Большинство украинцев не верят в вероятность полномасштабного нападения России. В то же время, более 50% убеждены, что украинская армия сможет защитить Украину в случае обострения военной агрессии со стороны России.

Об этом свидетельствуют данные опроса всеукраинского социологического исследования экспертно-аналитического центра "Институт Горшенина".

Как сообщается, 62,5% украинцев считают, что полномасштабное вторжение российской армии в Украину в ближайшее время не состоится. Из них 33,3% убеждены, что вторжение российской армии "скорее не произойдет", а 29,2% считают, что "точно нет".

При этом 20,4% выразили мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину все же состоится. Из них 16,0% считают, что "скорее да", а 4,4% — "точно да".

Кроме того, большинство украинцев (53,4%) уверены, что украинская армия сможет защитить Украину в случае обострения военной агрессии со стороны России, а 33,4% респондентов считают наоборот.

Как отмечают в Институте Горшенина, опрос проводился с 2 по 14 февраля методом личных интервью по месту жительства респондентов.

Всего опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 16-17 февраля, большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО (62% опрошенных) и Евросоюз (68%).