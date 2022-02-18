Большинство украинцев получили вторую дозу: в Минздраве сообщили о количестве COVID-прививок за сутки

Большинство украинцев получили вторую дозу: в Минздраве сообщили о количестве COVID-прививок за сутки

"Бустер" сделали в общей сложности более 636 тысяч украинцев.

В Украине с начала вакцинальной кампании по состоянию на 18 февраля проведено в общем 31 383 042 прививки . За прошедшие сутки 65 089 человек вакцинировано против COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Согласно статистике, за сутки 17 февраля в Украине первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу – 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

С начала вакцинации компании привито 15 649 48 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека. Также уже двумя дозами вакцинировано – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, а бустерную – 636 201 граждан. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине разрешили использовать еще один препарат для лечения COVID-19: какой и какие имеет свойства.

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