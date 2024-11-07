Большинство украинцев против России, но есть те, кто поддерживает положительное отношение – КМИС

Негативное отношение к России стало усиливаться именно после ее агрессивных действий, а не возникло раньше.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году резко ухудшилось отношение украинцев к стране-агрессору – по состоянию на октябрь 93% опрошенных относятся к РФ плохо и только 3% – хорошо.

Данные из результатов опроса Киевского международного института социологии, проведенных в сентябре-октябре.

"После вторжения стабильно абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России. По состоянию на октябрь 2024 93% украинцев плохо относятся к России, а хорошо относятся только 3%", — сообщили в КМИС.

Следует подчеркнуть, что негативное отношение к России стало усиливаться именно после ее агрессивных действий, а не возникло раньше.

"Российские власти и пропаганда утверждают, что их агрессивные действия являются ответом на рост антироссийских настроений (хотя даже это в любом случае не может оправдывать военные действия). Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", – отмечают социологи.

Динамика отношения к России 2008 – 2024 гг. / Фото: КМИС

Социологи также исследовали отношение украинцев к проживающим в России россиянам и обнаружили, что только 8% украинцев имеют к ним положительное отношение, тогда как 84% — негативное.

Динамика отношения к россиянам-жителям РФ

В октябре 2024 года большинство украинцев во всех регионах негативно относятся к России: от 96% на Западе до 88% на Востоке. Лишь небольшая доля выражает положительное отношение от 1% на Западе до 5% на Юге.

Динамика отношения к России в региональном измерении

Кроме того, некоторым украинцам был задан вопрос относительно допустимого уровня близости с россиянами (используя шкалу Богардуса, где 1 означает согласие принять как члена семьи, а 7 — не пускать в страну). Подавляющее большинство ответило, что граждан России вообще не следует допускать в Украину.

Социальная дистанция до россиян-жителей

Напомним, что большинство украинцев (63%) утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Социологи впервые зафиксировали понижение этой доли.