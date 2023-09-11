Большинство украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию — опрос

Украинцы в большинстве своем считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Об этом стало известно по исследованию по результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года.

По данным социологов, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считали, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.

Что интересно, украинцы более старшего возраста более требовательны к власти. Если среди опрошенных 18–29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте за 60 доля критически настроенных растет до 81%.

Напомним, что если Запад снизит помощь, в Европе состоится проблема с украинскими беженцами.

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