Большинство украинских детей вынужденно покинули свои дома после месяца войны – ЮНИСЕФ

Насилие в масштабах всей страны привело к кризису прав ребенка, который может затянуться на несколько поколений.

Один месяц войны в Украине повлек за собой перемещение 4,3 миллиона детей, что составляет более половины детского населения страны (7,5 миллиона). В эти данные входит более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

Об этом пишет представительство ЮНИСЕФ в Украине.

"Война привела к одному из самых стремительных и масштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, – отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для следующих поколений. Безопасность детей, их благополучие и доступ к основным услугам – все это под угрозой из-за непрекращающегося ужасного насилия".

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине с начала войны 24 февраля погиб как минимум 81 ребенок и 108 детей получили ранения. Однако эти цифры показывают только те случаи, которые ООН смогла подтвердить, так что настоящее количество погибших, вероятно, гораздо выше.

Кроме того, война имела разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и доступа к основным услугам.

Например, Всемирная организация здравоохранения сообщила о 52 нападениях на медицинские учреждения по всей стране за последние четыре недели. Ориентировочно 1,4 миллиона человек в настоящее время не имеют доступа к безопасной воде, а 4,6 миллиона людей имеют ограниченный доступ к водоснабжению или находятся под угрозой его отключения. Более 450 000 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном питании.

ЮНИСЕФ уже отмечает снижение охвата плановой и детской иммунизации, в частности против кори и полиомиелита. Это может вскоре привести к вспышкам заболеваний, которые предотвращаются вакцинами, особенно в перенаселенных местах, где люди ищут защиты от насилия.

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"Лишь через несколько недель война опустошила жизнь детей Украины, – сказала Рассел. – Дети срочно нуждаются в мире и защите. Им необходимы их права. ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному прекращению огня и защите детей от опасности. Критическая инфраструктура, от которой зависят дети, в частности больницы, школы и здания, служащие укрытием для гражданских лиц, никогда не должна подвергаться нападениям".

ЮНИСЕФ и его партнеры работают по обеспечению гуманитарной помощью детей в Украине и соседних странах.

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