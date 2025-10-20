Большинство украинцев не вернется домой после войны: эксперт назвал причины

Украинцы

Эксперты отмечают, что с каждым месяцем войны шанс на возвращение украинцев из-за границы уменьшается — люди постепенно укореняются в новой жизни за пределами страны.

Об этом рассказал председатель ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник это в эфире Еспресо.

«Украинцы, которые сейчас находятся за границей, будут взвешивать четыре фактора, которые будут влиять на их возвращение. Первый — безопасность, ведь окончание войны станет той точкой, на которой люди начнут задумываться — возвращаться или оставаться. Три других фактора — работа, жилье и наличие соответствующей инфраструктуры для жизни. Люди будут смотреть, есть ли у них жилье в Украине, смогут ли они его приобрести, будут ли соответствующие ипотечные программы, которые позволят обычному человеку купить жилье», — сказал он.

Он пояснил, что возвращение украинцев следует рассматривать не только как физическое возвращение домой, а как возможность работать и зарабатывать, обеспечивая себя и свою семью.

Воскобойник отмечает, что решающим для возвращения украинцев станет не только безопасность, но и социальная инфраструктура — доступ к медицине, образованию и рабочим местам. Эмигранты оценивают перспективы: смогут ли они и их дети реализоваться в Украине после получения образования, или выгоднее оставаться в Европе. По словам эксперта, затягивание войны уменьшает вероятность возвращения: большинство уже адаптировались к новой жизни. Ориентировочно 70% выехавших могут остаться за рубежом.

