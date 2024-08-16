Большую часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг снова пытается атаковать наше государство.
В Украине днем 16 августа была объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Покраснели" следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Черкасская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Херсонская
- Николаевская
Напомним, вечером 15 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Наше государство атакуют "Шахеды".
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