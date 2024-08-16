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Большую часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

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Большую часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Тревога / Фото: ТСН.ua

Враг снова пытается атаковать наше государство.

В Украине днем 16 августа была объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Тревога / ©
Тревога

"Покраснели" следующие области:

  • Винницкая
  • Житомирская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Херсонская
  • Николаевская

Напомним, вечером 15 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Наше государство атакуют "Шахеды".

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