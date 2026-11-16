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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Большинство Украины охватило воздушную тревогу: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

В ночь на 16 ноября в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российского баллистического вооружения с северного направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на понедельник, 16 ноября, воздушная тревога распространилась на большинство территории Украины. Причиной стала угроза применения врагом баллистических ракет .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении военных.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

По состоянию на 04:24 воздушная тревога из-за ракетной угрозы объявлена в Киеве, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в Кировоградской области и в части Николаевской области сохраняется угроза применения вражеских беспилотников.

Жители регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.

Напомним, что ранее мы писали о том, что у украинской разведки есть информация о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине. На фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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