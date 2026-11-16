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Большинство Украины охватило воздушную тревогу: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
В ночь на 16 ноября в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российского баллистического вооружения с северного направления.
В ночь на понедельник, 16 ноября, воздушная тревога распространилась на большинство территории Украины. Причиной стала угроза применения врагом баллистических ракет .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении военных.
По состоянию на 04:24 воздушная тревога из-за ракетной угрозы объявлена в Киеве, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, в Кировоградской области и в части Николаевской области сохраняется угроза применения вражеских беспилотников.
Жители регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.
Напомним, что ранее мы писали о том, что у украинской разведки есть информация о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине. На фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.