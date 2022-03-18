Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины - Монастырский

Глава МВД Украины посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.

Большинство задержанных диверсантов граждане Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.

"Большинство являются гражданами Украины, которые некоторое время получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже находившиеся здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекавшие границу с РФ, там был завербован и потом выполнял определенные задачи", — проинформировал глава МВД Украины.

Денис Монастырский посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.

Министр также подчеркнул, что следует следить за незнакомыми людьми, которые имеют оружие, но не являются бойцами ВСУ или терробороны. Также упомянул о внезапном возвращении некоторых соседей из-за границы.

В таких случаях гражданам следует сообщать на спецлинию Нацполиции Украины 102 или в Службу безопасности Украины.

Напомним, в Киеве за госпредательство задержали экс-чиновника Фонда госимущества, который сливал врагу данные об ВСУ.

Министр внутренних дел рассказал о результатах длительного комендантского часа в Киеве

Читайте также: