Большинству ветеранов из Хмельницкой области отказали в оформлении инвалидности: комбат 3-й штурмовой о коррупционном скандале в МСЭК

Будут ли озвучены имена настоящих бенефициаров в верхах системы, превратившей предоставление инвалидности в своеобразный бизнес?

Большинство ветеранов войны с Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы для оформления инвалидности, получили отказ.

Об этом сообщил командир 2-го батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на информацию от "надежной структуры", он отметил, что этот показатель далеко не единственный в своей критичности и колеблется в отметке от 43 до 65% по всей Украине.

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“Очевидно, что проблема носит системный характер. Во время войны эта структура [МСЭК] окончательно превратила предоставление инвалидности в своеобразный бизнес. Каждый, кто хочет списаться, не воевать или получить справку о реальной инвалидности, становится частью схемы, где отказ или задержка становится элементом шантажа. Платишь — получаешь решение, не платишь — будешь ждать годами. Источники подтверждают, что во время войны этот процесс приобрел беспрецедентные масштабы”, — утверждает военный.

Комментируя недавний коррупционный скандал с МСЭК в Хмельницкой области, Дмитрий Кухарчук задал риторический вопрос: будут ли озвучены имена настоящих бенефициаров в верхах системы и будут ли приняты решения по ним — в Минздраве и НСЗУ?

Напомним, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили лишь наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

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