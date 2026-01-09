Большое месторождение лития на Кировоградщине отдают в разработку другу Трампа — NYT

Рональд Лаудэр / © Associated Press

Реклама

Украина предоставила право на разработку крупного месторождения лития «Добра» в Кировоградской области объединению независимых предприятий (консорциума), среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудэр.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что миллиардер Рональд Лаудэр — наследник косметической империи, знакомый с Трампом еще со студенческих лет. Именно он подсказал ему идею покупки Гренландии.

Реклама

Другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному в первый срок Трампа.

По данным издания, решение уже принято соответствующей комиссией и будет утверждено в ближайшее время Кабмином.

Два члена комиссии заявили, что тендер был беспристрастным, а победитель выполнил большинство критериев тендера.

Этот проект может стать одним из первых, реализуемых в рамках соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Реклама

Ранее ТСН.ua уже писал о том, что известный американский инвестор Рональд Лаудэр планирует инвестировать в Украину. Министр экономики Украины Алексей Соболев подтвердил, что компания TechMet, одним из инвесторов которой является Лаудэр, заинтересована в разработке крупнейшего в Украине литиевого месторождения. Речь шла именно о участке «Добра» в Кировоградской области.