Большое состояние и связь с Татаровым: что известно об экс-советнике ОП, разоблаченном на многомиллионных злоупотреблениях на УЗ

ТСН.ua собрал все, что известно об Артеме Шило и скандальной истории.

САП и НАБУ разоблачили организованную группу, завладевшую 95 миллионами гривен на закупках трансформаторов для "Укрзализныци". Ее возглавлял экс-советник ОП. Источники ТСН.ua утверждают, что речь идет о бывшем советнике Офиса президента и чиновнике СБУ Артеме Шило.

ТСН.ua собрал все, что известно о фигуранте и скандальной истории.

Детали схемы

По словам правоохранителей, организованная группа (ОГ) была создана в 2021 году, чтобы контролировать деньги "Укрзализныци".

В течение июня – декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных чиновников "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Снабжение происходило по завышенной стоимости.

В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями цинично использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".

На хищении разоблачили бывшего советника ОП

Компания-поставщик связана с РФ и Белоруссией

Белорусское гражданство контролера компании, выигравшей тендер, и его связи с РФ были проигнорированы.

Этот победитель через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, увеличенной почти вдвое.

Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления. Суд наложил арест на 53 млн. грн на банковских счетах компании-поставщика.

Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.

На хищении разоблачили бывшего советника ОП

Кто этот "таинственный" руководитель ОГ, имя которого правоохранители не называют

Одним из первым назвал имя за журналист Олег Новиков, ведущий паблик о делах НАБУ/САП.

"Среди подозреваемых: бывший советник Офиса президента, чиновник СБУ Артем Шило. Именно он, по версии следствия, возглавляет эту организованную группу. Его задержали", – отметил журналист.

Что по делу фигурирует Артем Шило, писали и ряд других украинских изданий.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в комментарии ZN.UA подтвердил, что речь идет именно об Артеме Шило.

Что известно об Артеме Шило

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года. В 2016 году стал работать в Департаменте противодействия киберпреступлениям.

По информации "Наші гроші", в начале правления Зеленского Артем Шило работал в СБУ заместителем Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

В 2021 году из СБУ были уволены непосредственный начальник Шила Алексей Корнийчук из Департамента информбезопасности и нынешний глава СБУ Василий Малюк, который в то время был первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (главк "К").

Работа в ОП

В 2021 году Шило уволился из СБУ и стал советником Офиса президента.

В интервью BIHUS Info в ноябре 2022 года о своей новой работе в ОП он рассказывал лаконично и неохотно.

Журналистка (Ж): Кто вас пригласил в Офис президента?

Шило(Ш): Это закрытая информация.

Ж: Кому вы там советовали?

Ш: Я не советник лично Андрея Борисовича (Ермака) или Олега Юрьевича (Татарова). Занимался вопросом реформирования органов СБУ. Давал консультации в частном общении. (….) Консультировал Татарова по поводу изменений уголовно-процессуального законодательства.

Возвращение в СБУ

Летом 2022 Шило вернулся на работу в СБУ, где стал руководителем главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. В СМИ отметили, что он вернулся в СБУ сразу после того, как службу возглавил Василий Малюк.

По информации Forbes Украина, от марта 2024 года Шило больше не возглавляет главное управление контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, но осталось работать в структуре Службы безопасности.

Скандалы и связь с Татаровым

В расследовании Леси Ивановой Bihus.Info говорилось, что Артем Шило за десять лет на госслужбе якобы накопил имущества почти на $4 млн.

"В анонимных заказных публикациях его обвиняли в воровстве денег с банковских счетов, якобы совершенных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал департамент (в сфере информационной безопасности. – Ред.) Шила", – пишут "Наші гроші". Однако тогда никаких доказательств коррупции в деятельности должностного лица не было.

Кроме того, он "засветился" в скандале с российским букмекером 1xBet, которому в апреле 2022 года в Украине дали лицензию.

Скриншот из статьи InformNapalm

"Смотрящий за железной дорогой"

В некоторых СМИ Шила называют "смотрящим за железной дорогой". Якобы должностное лицо было связано с Евгением Лященко – бывшим руководителем "Медиа группы Украина" Рината Ахметова, который в 2021 году был назначен членом правления УЗ.

Связь с Татаровым

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что Шило находится в дружеских отношениях с заместителем руководителя Офиса президента Украины Олегом Татаровым.

Олег Татаров / Фото: УНИАН

По информации из открытых источников, его покойная мать Ольга Шило была завкафедрой уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (Харьков). Она входила в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства" вместе с нынешним заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Татарова критикуют за то, что во время Революции Достоинства он работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД под руководством Виталия Захарченко. Татаров курировал уголовные производства по активистам Евромайдана.

Состояние

Расследователи "Схем" обнаружили, что семью Шила владеет имением под Киевом, оформленным на отца, тоже работавшего в СБУ. Речь идет о коттедже в "Золоче" (село Вишенки) в Бориспольском районе.

По информации расследователей, по состоянию на 2022 год, Шиле принадлежали две трехкомнатные квартиры в элитном ЖК "Новопечерские Липки". Рыночная стоимость двух квартир составляет около 720 тысяч долларов.

Фото: bihus.info

Его жена Ирина в том же доме имела двухкомнатную квартиру стоимостью 270 тысяч долларов и 360 кв. метров коммерческой недвижимости на 1,8 млн. долларов. Ирина Шило также имела 275 кв. метров площади в клубном доме в центре Киева, на Тарасовской. Стоимость – около 950 тысяч долларов.

Кроме того, на нее были оформлены два автомобиля Mercedes совокупной стоимостью 115 тысяч долларов и Toyota Camry за 124 тысячи долларов.

Машины жены Артема Шила / Фото: bihus.info

Именно на Ирину Шило оформлено большинство имущества семьи. Правда, успешной и богатой она стала после свадьбы.

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НОВЫЙ КОРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ! Эксрадника Офиса президента поймали "на горячем"!

Ранее сообщалось, что Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов.

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