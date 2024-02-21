"Большой брат следит за тобой" или тотальная система контроля за украинцами: что на этот раз придумали нардепы

Народные депутаты от "Слуги народа" внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации, в частности, отцифрованного образа лица.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Несмотря на то, что во время войны запрещено устанавливать даже видеорегистратор на автомобиле, народные избранники собираются ввести тотальный видеонаблюдение за гражданами. Соответствующий законопроект 11031 зарегистрировали нардепы от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие.

Он называется “О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности”.

Законопроект определяет следующие понятия:

биометрические данные — персональные данные, полученные в результате специальной технической обработки, касающейся физических, физиологических или поведенческих признаков физического лица, таких как изображение лица или дактилоскопические данные, голос, позволяющие однозначно идентифицировать или подтверждающие однозначную идентификацию физического лица;

— персональные данные, полученные в результате специальной технической обработки, касающейся физических, физиологических или поведенческих признаков физического лица, таких как изображение лица или дактилоскопические данные, голос, позволяющие однозначно идентифицировать или подтверждающие однозначную идентификацию физического лица; видеоаналитика — автоматизированный анализ отцифрованных данных, полученных с помощью системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, осуществляемой с использованием специального программного обеспечения;

— автоматизированный анализ отцифрованных данных, полученных с помощью системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, осуществляемой с использованием специального программного обеспечения; видеомониторинг — непрерывный систематический процесс сбора и обработки данных о состоянии публичной безопасности, осуществляемый средствами видеомониторинга;

— непрерывный систематический процесс сбора и обработки данных о состоянии публичной безопасности, осуществляемый средствами видеомониторинга; средства видеомониторинга – технические средства, предназначенные для обработки данных (камеры с функциями детектирования лица, охраны периметра, управления трафиком и т.п.);

– технические средства, предназначенные для обработки данных (камеры с функциями детектирования лица, охраны периметра, управления трафиком и т.п.); инцидент — запрограммированная информация о происшествии, предмете, лице или транспортном средстве и т.п., при фиксации которых в определенных случаях системами видеомониторинга состояния публичной безопасности, ведомственными системами видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и физических лиц, полностью или частично осуществляющих видеомониторинг публичных мест формируется ответное сообщение;

— запрограммированная информация о происшествии, предмете, лице или транспортном средстве и т.п., при фиксации которых в определенных случаях системами видеомониторинга состояния публичной безопасности, ведомственными системами видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и физических лиц, полностью или частично осуществляющих видеомониторинг публичных мест формируется ответное сообщение; пользователи системы видеомониторинга состояния публичной безопасности – уполномоченные лица сил безопасности и сил обороны, органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, которым в установленном порядке предоставлены соответствующие права доступа к информации, содержащейся в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Для чего это нужно

В качестве цели в законопроекте указывается:

осуществление превентивной и профилактической деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений;

выявление правонарушений и их пресечение;

установление и розыск скрываемых лиц;

создание условий для предотвращения и преодоления детской беспризорности среди детей;

безопасности на транспорте, в том числе регулирование дорожного движения и контроль за соблюдением Правил дорожного движения;

осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу;

обеспечение безопасности детей, учащихся, студентов и т.д.

"Объекты видеомониторинга"

Объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

публичные места;

другие территории общего использования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

Какие данные и информация будут использоваться

Идентификация информационного объекта "физическое лицо" осуществляется на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

собственное имя,

дата рождения/смерти,

место рождения,

пол,

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,

сведения о гражданстве или его отсутствии,

отцифрованный образ лица лица,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Права лиц, за которыми будут "следить"

Отмечается, что каждое лицо, персональные данные (информация о личности) которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:

ознакомиться с данными относительно себя, что внесено в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;

требовать обновления и исправления информации о себе;

на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены;

на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также: