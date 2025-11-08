ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1395
Время на прочтение
1 мин

Большой город на Полтавщине переходит в режим чрезвычайной ситуации

Горешние Плавни обесточены из-за вражеской атаки. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Город остался без света

Город остался без света / © Getty Images

Город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.

Об этом сообщили в городском совете.

«Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы по восстановлению:

  • поставка воды

  • водоотвод

  • тепловой энергии

Напомним, в Харьковской области оккупанты ударили авиабомбой по Песочинской громаде. На месте работают спасатели, многие пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
1395
