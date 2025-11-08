- Дата публикации
Большой город на Полтавщине переходит в режим чрезвычайной ситуации
Горешние Плавни обесточены из-за вражеской атаки. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры.
Город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.
Об этом сообщили в городском совете.
«Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы по восстановлению:
поставка воды
водоотвод
тепловой энергии
Напомним, в Харьковской области оккупанты ударили авиабомбой по Песочинской громаде. На месте работают спасатели, многие пострадавших.