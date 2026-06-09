Большой город под атакой дронов: есть попадания в центре, вспыхнул пожар

Воздушная тревога / © ТСН

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В Харькове к вечеру 9 июня прозвучала серия взрывов во время атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, а также глава ОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки по Харькову

Первое попадание дрона было зафиксировано в Слободском районе.

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Впоследствии стало известно еще об одной атаке — в центре города, в Киевском районе.

«Еще одно попадание зафиксировано в центре города в Киевском районе. На месте пожар. Детали выясняем», — написал Терехов.

По его словам, в Киевском районе российский дрон попал в четырехэтажное здание.

Позже мэр сообщил о еще одном взрыве в Основянском районе Харькова.

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Еще одно попадание вражеского дрона зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. Обстоятельства удара выясняются.

Что известно о пострадавших из-за атаки по Харькову

По состоянию на 18:29 известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Харьков.

«86-летняя и 69-летняя женщины подверглись острой реакции на стресс в Киевском районе. Им оказали медицинскую помощь на месте», — сообщил Синегубов.

Напомним, ранее Россия массированно обстреляла одну из областей Украины, среди убитых обнаружили 22-летнюю беременную. Это произошло в результате комбинированного удара по Харьковской области.

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