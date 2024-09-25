Большой город в Донецкой области может оказаться в оккупации: военный

Российские оккупанты пытаются захватить Угледар в Донецкой области. Утром войска РФ пошли на город по направлению Павловки.

Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, захватчики имеют частичный успех. Поэтому Украина рискует потерять Угледар.

"Угледар. (Россияне — Ред.) имеют постепенные продвижения с запада от Угледара до дороги Богоявленка — Угледар. Если перережут, перспектива на оборону города растает на глазах до того, как они протеснут клещи по направлению к Водяному", — заявил Бунятов.

Также военный отмечает, что заявления россиян о том, что им удалось перерезать дорогу на Богоявление, пока не соответствует действительности.

Напомним, аналитик Forbes Дэвид Акс сообщил, что 72-я бригада ВСУ начала отступать из Угледара. Ситуация в городе становится все более напряженной.

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