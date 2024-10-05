Большой коррупционный переполох: на Волыни будут проверены решения МСЭК и ВВК

На Волыни усиливают работу по недопущению коррупции в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию. Правоохранителям поручили провести проверку решений МСЭК и ВВК.

Об этом сообщил председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко.

“Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает”, — написал он в соцсети.

По результатам совещания с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, главными врачами медучреждений, руководителями медико-социальных экспертных комиссий Волыни, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения правоохранителям поручено начать работу по проверке решений МСЭК и ВЛК.

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“В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициировать пересмотр. Также безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы”, — говорится в сообщении.

Управлению здравоохранения Волынской облгосадминистрации поручили усилить мониторинг решений МСЭК и ВЛК.

Напомним, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили лишь наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

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