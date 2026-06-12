Большой областной центр атаковали дроны: есть раненые

Враг атаковал Николаев / © reuters.com

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Российские захватчики в ночь на 12 июня атаковали Николаев , в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Николаевской области Виталий Ким.

«В результате атаки „шахедов“ на город ранены три человека, все госпитализированы», — говорится в сообщении.

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Ким добавил, что во время вражеской атаки также были повреждены частные дома и автомобили.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина .

Мы ранее информировали, что российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украину .

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