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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
858
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Большой областной центр атаковали дроны: есть раненые

Также были повреждены частные дома и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Николаев

Враг атаковал Николаев / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 12 июня атаковали Николаев , в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Николаевской области Виталий Ким.

«В результате атаки „шахедов“ на город ранены три человека, все госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ким добавил, что во время вражеской атаки также были повреждены частные дома и автомобили.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина .

Мы ранее информировали, что российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украину .

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Дата публикации
Количество просмотров
858
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