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Большой областной центр атаковали дроны: есть раненые
Также были повреждены частные дома и автомобили.
Российские захватчики в ночь на 12 июня атаковали Николаев , в результате чего три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Николаевской области Виталий Ким.
«В результате атаки „шахедов“ на город ранены три человека, все госпитализированы», — говорится в сообщении.
Ким добавил, что во время вражеской атаки также были повреждены частные дома и автомобили.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина .
Мы ранее информировали, что российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украину .