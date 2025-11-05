Большой областной центр частично остался без света, воду подают по графику: детали

Отключение света. / © Associated Press

В среду, 5 ноября, часть города Сумы осталась без света. Произошло аварийное отключение на одном из энергообъектов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Сумыоблэнерго".

"Из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы", - отметили в компании.

В горсовете добавили, что из-за перебоев со светом подачи воды временно ограничили. Часть города получает воду с пониженным давлением по графику – с 05:00 до 10:00. Подачу воды в обычном режиме обещают возобновить после стабилизации энергоснабжения.

Тем временем в КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии сейчас курсируют только троллейбусы с автономным ходом. Автобусы работают в обычном режиме и по расписанию.

Напомним, в Украине на 5 ноября ввели графики отключения света. Они будут действовать с 07:00 до 21:00. Применяются от 1 до 2 очередей отключений.