Большой областной центр из-за атаки РФ остался без света и воды

Отключение света.

Из-за российской атаки на энергосистему северная часть Черниговской области оказалась без света. В частности, сам Чернигов. В городе обесточены объекты водоканала.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговводоканала.

"Объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город. Сегодня, 21 октября, с 5:30 работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания", - подчеркнули в сообщении.

Сегодня утром в городе будет организован подвоз воды в отдельные районы города.

Заметим, поздно вечером 21 октября в облэнерго сообщили, что северная часть Черниговщины без света. Причина – очередная атака на энергосистему области.

Напомним, накануне вечером Славутич Черниговской области остался без света. Из-за проблем со светом местный водоканал переводится на резервное питание. Ожидается, что вскоре водоснабжение будет возобновлено.