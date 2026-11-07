- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 669
- Время на прочтение
- 1 мин
Большой областной центр накрыл блекаут: что происходит в городе
Чернигов полностью обесточен: в городе не ходит электротранспорт.
Утром 7 ноября Чернигов полностью остался без электроснабжения. В областном центре не работает электротранспорт.
Что известно об отключении света в Чернигове — читайте на ТСН.ua.
Утром в пресс-службе Черниговского городского совета сообщили о сложной ситуации с энергетикой.
«В настоящее время город Чернигов полностью обесточен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за отсутствия света в городе временно остановили движение электрического общественного транспорта.
Ситуация в энергетике — последние новости
Этой ночью армия РФ снова повредила энергетику, в частности Киевской и Житомирской. По данным столичных властей, из-за «прилетов» сложилась сложная ситуация с энергообеспечением Киева, а также в работе систем тепло- и водоснабжения.
Отметим, «Укрэнерго» ввело графики почасовых отключений света на 7 ноября. По предварительным данным, в течение суток будут отключаться от 2 до 4 очередей потребителей одновременно в разных областях Украины.