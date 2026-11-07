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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Большой областной центр накрыл блекаут: что происходит в городе

Чернигов полностью обесточен: в городе не ходит электротранспорт.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Свет.

Свет. / © УНИАН

Утром 7 ноября Чернигов полностью остался без электроснабжения. В областном центре не работает электротранспорт.

Что известно об отключении света в Чернигове — читайте на ТСН.ua.

Утром в пресс-службе Черниговского городского совета сообщили о сложной ситуации с энергетикой.

«В настоящее время город Чернигов полностью обесточен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия света в городе временно остановили движение электрического общественного транспорта.

Ситуация в энергетике — последние новости

Этой ночью армия РФ снова повредила энергетику, в частности Киевской и Житомирской. По данным столичных властей, из-за «прилетов» сложилась сложная ситуация с энергообеспечением Киева, а также в работе систем тепло- и водоснабжения.

Отметим, «Укрэнерго» ввело графики почасовых отключений света на 7 ноября. По предварительным данным, в течение суток будут отключаться от 2 до 4 очередей потребителей одновременно в разных областях Украины.

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