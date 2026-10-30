Отключение света. / © ТСН.ua

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После ночной атаки России на Днепр 30 октября в городе появился масштабный блекаут. Энергетики работали до самого утра, но нагрузка на систему очень велика. Основные системы жизнеобеспечения города перешли к работе от генераторов.

Что известно об отключении света в областном центре — читайте на сайте ТСН.ua.

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Ночью местные власти сообщили, что из-за обстрела без электроснабжения остались более 350 тыс. абонентов в Днепре и окрестных населенных пунктах. Насосные станции водоснабжения эти водоотводы перевели на резервное питание от генераторов.

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Блэкаут в Днепре — что известно

Утром глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что энергетики вернули свет части потребителей Днепропетровщины. Впрочем, оказалось, что энергосистема не выдерживает нагрузки, — Днепр снова обесточен.

«Энергосистема, поврежденная вражескими ударами, не выдерживает нагрузки. Восстановительные работы продолжаются и сейчас. Основные системы жизнеобеспечения города переходят на работу от генераторов», — сообщил чиновник.

Движение транспорта

В то же время городской голова Борис Филатов призывает горожан сегодня остаться дома, ведь Днепр может охватить транспортный коллапс. В городе не работает электротранспорт.

«Пожалуйста, если есть возможность, оставайтесь дома. Кроме автобусов ни один электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро», — подчеркнул мэр.

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В официальном Телеграмм-канале Департамента транспортной инфраструктуры «Транспорт Днепра» сообщили, что частично восстановлено питание метрополитена.

«Движение поездов выполняется по графику выходного дня. Интервал движения поездов составляет 16 мин», — говорится в сообщении.

Экстренные отключения

Утром в ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света. Графики не действуют в Днепре, прилегающих районах в областной центр и в части Павлоградского района.

«В области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее заживить объекты критической инфраструктуры и вернуть свет в дома», — говорится в сообщении.

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Удары РФ по Днепру — последние новости

Посреди дня 29 октября дрон попал в одну из платформ железнодорожного вокзала Днепра, где находился пассажирский поезд №866 сообщением Днепр — Запорожье. Несмотря на объявленную воздушную тревогу, люди не находились в укрытиях. Погибли не менее 15 человек.

Позже РФ ударила дроном по общежитию ПТУ. В результате удара загорелось несколько комнат на верхнем этаже здания. Прошло без пострадавших. На момент атаки люди находились в укрытии.

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