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Большой областной центр — под ударом РФ: есть попадание в многоэтажку
По данным властей, российский дрон попал между 7-м и 8-м этажами многоквартирного дома.
Утром 28 июня Россия атакует Харьков. В Киевском районе города вражеский дрон попал в многоэтажку.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Зафиксировано попадание ударного дрона врага по многоэтажке в Киевском районе города», — написал он в 08:40.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что российский дрон попал между 7-м и 8-м этажами многоквартирного дома.
«Зафиксировано попадание между 7-м и 8-м этажами многоквартирного дома. Предварительно, без пострадавших», — добавил он.
По его словам, спасательные службы работают на месте атаки.
Позже власти сообщили об одной пострадавшей. 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию в результате удара дрона. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.
«По уточненной информации, попадание БПЛА зафиксировано в фасад многоквартирного жилого дома на уровне 10-го этажа. Повреждено остекление окон», — отметил Синегубов.
Добавим, что в некоторых районах Харьковской области звучит воздушная тревога. Так что призываем оставаться в укрытиях к ее отбою.
Атака на Киев — последние новости
Ночью 28 июня в Киеве раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщили, что российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами, запущенными с территории Брянской и Курской областей РФ.
Власти Киева отметили, что после атаки в Дарницком районе возникли пожары. Глава КМВА Тимур Ткаченко рассказал о двух пострадавших, тем временем городской голова утверждает, что в результате атаки пострадал один человек.