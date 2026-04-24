Большой областной центр в огне: разрушены дома, погибли супруги (фото)

Последствия удара

Реклама

Сегодня ночью под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура в Одессе.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. Пострадали шесть человек.

Реклама

Разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Пострадали семь человек.

Также вражеский БпЛА попал в 2-этажное здание.

«По состоянию на 7:00, к сожалению, есть трагические новости. В результате ночной атаки погибли супруги — обоим было по 75 лет. Еще пятнадцать человек получили ранения, 8 из них находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — уточнил глава МВА Сергей Лысак.

Ликвидация последствий продолжается.

Реклама

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новые массированные обстрелы Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.