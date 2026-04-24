Большой областной центр в огне: разрушены дома, погибли супруги (фото)
Оккупанты устроили дроновую атаку по Одессе. По последним данным, двое погибших.
Сегодня ночью под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура в Одессе.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Последствия вражеской атаки
В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. Пострадали шесть человек.
Разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Пострадали семь человек.
Также вражеский БпЛА попал в 2-этажное здание.
«По состоянию на 7:00, к сожалению, есть трагические новости. В результате ночной атаки погибли супруги — обоим было по 75 лет. Еще пятнадцать человек получили ранения, 8 из них находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — уточнил глава МВА Сергей Лысак.
Ликвидация последствий продолжается.
Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новые массированные обстрелы Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.