Большой областной центр вводит режим экономии электроэнергии: что известно

В Одессе решили ввести дополнительные меры по экономии электроэнергии из-за сложной ситуации и роста нагрузки на сети в результате морозов.

Решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В городе рекомендуют прибегнуть к ограничительным мерам по предотвращению перегрузки энергосистемы.

Жителей Одессы просят воздержаться от одновременного использования энергоемких бытовых приборов, снижать потребление электроэнергии в пиковые часы и пользоваться энергосберегающими режимами техники.

Субъектам хозяйствования в мэрии советуют ограничить использование электроэнергии в рабочее и нерабочее время, минимизировать применение кондиционеров и электрообогревателей, ограничить работу наружной рекламы и подсветки фасадов и вывесок, за исключением социальной рекламы и экстренных служб.

В горсовете также отметили, что пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно. Их дополнительно снабдят средствами обогрева и запасами воды для поддержки жителей в случае усложнения ситуации.

Напомним, Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС возобновила режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере страны . Министр энергетики Денис Шмигаль обратился с важным призывом к бизнесу по свету. Чиновник просит предпринимателей выключить вывески и рекламу, чтобы экономить электроэнергию.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в энергетике, говорит, что восстановление поврежденных объектов происходит после каждого русского удара. В то же время более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть.