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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Большой областной центр вздрогнул от взрыва — над городом поднимается дым

Взрыв раздался в Луцке. Местные жители сообщают о дыме над городом.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Большой областной центр вздрогнул от взрыва — над городом поднимается дым

Над городом - дым Фото иллюстративный / © Труха

В Луцке раздался взрыв.

Об этом сообщают местные жители и паблики.

После громкого звука в районе торгово-развлекательного центра PortCity виден столб дыма.

Информация о последствиях взрыва и возможных повреждениях уточняется.

По предварительным данным, распространяющимся в местных пабликах, взрыв мог быть связан с попыткой ударного беспилотника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Подробности о причинах взрыва, возможных попаданий и пострадавших выясняются.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские солдаты совершили атаку на Украину 149 ударными БпЛА, включая реактивные.

Также уже говорилось, что после атаки РФ занялся один из самых больших рынков. Российская армия атаковала Хмельницкий.

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